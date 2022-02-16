«Трансформеры» получат новую трилогию

Студия Paramount Pictures сообщила в Twitter, что франшиза «Трансформеры» обзаведется новой трилогией. Об этом сообщил «Ридус».

Первый фильм трилогии о роботах-машинах выйдет с подзаголовком «Восхождение Звероботов» уже летом следующего года. Он станет шестым по счету фильмом во всей франшизе. Судя по всему, новая трилогия планируется масштабной и превосходящей по эффектности оригинальные фильмы.

Это еще не все: довольно скоро, осенью этого года, фанаты «Трансформеров» увидят сериал из 26 эпизодов. Проект станет эксклюзивом Nickelodeon и поставит в центр сюжета новую разновидность Трансформеров.

Последняя часть основных «Трансформеров» — «Последний рыцарь» — вышла в 2017 году. Фильм собрал в прокате 615 миллионов долларов, что не очень много по меркам блокбастеров.

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» появится в российском прокате 8 июня 2023 года.