Трампу предложили пройти «голливудский путь» Обамы

«Я подозреваю, что сам Голливуд, вряд ли, будет с большим желанием обращаться к Дональду Трампу, потому что сейчас он настроен очень лево. Поэтому к экс-президенту США отношение крайне противоречивое», — заявил эксперт.

Трамп уже давно не имеет никаких актерских амбиций, считает Сычев. Поэтому он считает правильным решение американского лидера выйти из Гильдии киноактеров по собственному желанию. Несмотря на это, кинокритик предложил президенту альтернативу.

«Вот, например, супруги Обама как продюсеры производят сейчас великолепные фильмы», — пояснил свою мысль Сычев.

Один из них — «Американская фабрика» — недавно завоевал «Оскар» как лучший документальный фильм. Поэтому Трамп тоже может начать снимать фильмы, если захочет каким-то образом продолжить кинематографическую деятельность. Кинокритик допускает, что под руководством бывшего главы государства могут появиться выдающиеся произведения искусства.

«Энергии у него на это точно хватит, дальше уже вопрос исключительно его желания и амбиций в данном направлении», — добавил Сычев.

Фильмография Дональда Трампа включает в основном эпизодические роли в более чем 10 кинокартинах и телесериалах. Также бывший глава Белого дома вел реалити-шоу «Кандидат» на канале «Эн-би-си» в течение 14 сезонов. Президент предпочитал играть роль самого себя.