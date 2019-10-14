Традиционной культуре окажут грантовую поддержку

По словам Кириенко, «очевидно увеличение проектов, касающихся исторической памяти. В первую очередь, это связано с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Много проектов посвящены памяти героев и дорогам победы. В целом количество проектов, которые связаны с поддержкой традиционной культуры, исторической памяти, краеведения, существенно растет. Более миллиарда рублей (в 2019 году) ушло только на поддержку такого плана проектов».

Кириенко отметил, что гранты необходимо распределить по территории страны равномерно. Он также указал, что 87% проектов, получивших финансирование, — это нестоличные организации.

«Среди 2 тыс. 128 проектов-победителей чуть больше тысячи — это малые города и небольшие населенные пункты», — рассказал Кириенко.