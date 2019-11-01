Топ-25 памятников архитектуры, находящихся под угрозой исчезновения. Нотр-дам тоже в нем

Объекты культурного наследия были отобраны из 250 номинантов независимой группой международных экспертов, уточняется в материале The New York Times. Каждое из мест получит право на получение доли от общей суммы в 1,6 миллиона долларов, которая была выделена спонсором фонда American Express, а также фондом Форда и Фондом Ставроса Ниархоса.

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Первое место в списке мест, находящихся под угрозой исчезновения, получило место Кутаммаку — это местность на северо-востоке Того. Она представляет собой деревню с башнеподобными глинобитными строениями, которые еще называют «такиента». На сайте фонда отмечается, что сохранение традиционных жилищ поможет остаться на своей исторической родине народности батаммариба.

Кутаммаку. Источник фото: Erik Kristensen / Flickr

Второе место в рейтинге занял парк Онтарио-Плейс в канадском городе Торонто. Следом за ним идет вулканический остров в Полинезии, принадлежащий Чили — остров Пасхи, четвертую строчку занял дворец семьи Алексан в Египте.

Онтарио-Плейс. Источник фото: wikipedia

Первую пятерку достопримечательностей, находящихся под угрозой исчезновения, замыкает собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который называют символом Франции. Весной 2019 года в соборе произошел крупный пожар. В результате ЧП обрушился шпиль здания и треть кровли.