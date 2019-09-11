Тотальный контроль над разумом и финансами. Бритни Спирс сменили опекуна

Отец Бритни Спирс добровольно отказался от опеки над ней. Он контролировал жизнь дочери с 2008 года, когда певица попала в психиатрическую клинику после тяжелого развода. По решению суда Джеймс Спирс не может видеться с одним из внуков, поэтому и передал опекунство помощнице Бритни. Телеканал «360» узнал подробности этой истории.

Отец 37-летней поп-звезды передал права по опеке над ней давней помощнице Джоди Монтгомери, сообщило издание People со ссылкой на судебные документы. Теперь помощница сможет общаться с лечащим психиатром Спирс и получит доступ к ее медицинским документам, постановил суд в Лос-Анджелесе.

Источник издания рассказал, что со сменой опекуна в жизни Спирс «ничего не изменится».

«Джейми по-прежнему будет в курсе новостей о жизни Бритни и позаботится о том, чтобы защитить ее от людей, которые хотят ей воспользоваться. [Ее мать] Линн также будет рядом, если понадобится», — сообщил собеседник портала.

Официально отец певицы отказался быть ее опекуном по состоянию здоровья, однако, по всей вероятности, на решение повлияла его ссора с внуками.

Как стало известно, в конце августа Джеймс Спирс ударил своего старшего внука — 13-летнего Шона. Согласно источнику The Blast, 24 августа мужчина «очень разозлился» на подростка, выломал запертую дверь и схватил его.

«Был физический контакт, из-за чего Шон испугался и расстроился», — отмечал источник издания.

Бывший муж Бритини танцор и рэпер Кевин Федерлайн добился для тестя судебного запрета приближаться к Шону в течение трех лет. У певицы двое детей от Федерлайна — Шону 14 сентября 2019 года исполнится 14 лет, Джейден 12 сентября отметит 13-летие.

Помимо ограничения прав Джеймса контактировать с внуками Федерлайн через суд добился почти полного лишения Бритни прав опеки над детьми. Если раньше певица могла проводить с ними половину времени, то сейчас только треть. То есть выходные и еще немного.

Оставшееся время Шон и Джейден будут жить с отцом. Судья встал на сторону бывшего супруга певицы, ознакомившись с заключением врачей, считающих, что она «психически нестабильна». Сама Спирс уверяет, что совершенно здорова.

Психическое состояние Бритни вскоре будет оценивать уже новый врач. За несколько дней до заседания по делу о конфликте ее отца с внуком скончался лечащий психиатр поп-звезды Тимоти Бенсон. Ему было 48 лет, смерть наступила от разрыва аневризмы.

Весной 2019 года исполнительница попала в психиатрическую клинику из-за нервного срыва — она сильно переживала из-за болезни отца, перенесшего две операции на кишечнике. После второго вмешательства у 67-летнего Джеймса Спирса начались осложнения. Бритни отменила премьеру своего шоу Domination в Лас-Вегасе, о чем написала в Instagram.

«Пару месяцев назад мой отец попал в больницу и чуть не умер. Мы очень благодарны, что он выжил, но ему предстоит еще долгий путь. Мне пришлось принять трудное решение, чтобы полностью сосредоточиться на своей семье. Я надеюсь, вы сможете это понять», — заявила певица поклонникам.

Отец был назначен опекуном Спирс после того, как у нее возникли проблемы из-за тяжелого развода с Кевином Федерлайном. Джеймс не только следил за лечением дочери, но и вел ее дела, контролируя финансы. Личное состояние певицы оценивается в 200 миллионов долларов.

По слухам, отец Спирс выступает против отношений своей дочери с 25-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Роман продолжается с 2016 года, отношения начались после совместных съемок в клипе на песню Slumber Party.

Якобы отец Спирс опасается, что иранец Асгари, вступив в брак, станет использовать Бритни, как это делал Федерлайн.

Опекунство над Бритни Спирс — не единственная громкая история такого рода. Еще не затих скандал вокруг Стэна Ли — подозревали, что при жизни автора комиксов нанятый дочерью опекун обворовывал его.

Помощники или вредители?

В июле 2017 года умерла жена легендарного автора комиксов Marvel Стэна Ли Джоан. После этого делами 94-летнего художника стала заниматься его дочь Джоан Селия и менеджер Кейя Морган. До этого у супругов Ли были конфликты с дочерью из-за ее трат.

В 2014 году в семье произошла потасовка. Джоан Селия увидела во дворе припаркованный Jaguar и решила, что машина предназначена ей. Когда выяснилось, что отец взял машину на прокат для супруги, женщина ударила мать о стекло автомобиля, а когда Ли назвал дочь «неблагодарной с***», схватила отца за шею. Он получил удар о ручку кресла.

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Адвокат Ли рассказал об этом случае журналу The Hollywood Reporter, отметив, что пожилая пара не стала подавать иск к дочери.

После смерти супруги Ли дочь стала тратить до 40 тысяч долларов в месяц, списывая деньги с его банковского счета. Для помощи в делах она наняла своего знакомого Кейя Моргана.

В феврале 2018 года полиция Лос-Анджелеса заподозрила Моргана в злоупотреблении положением. Бывший адвокат Ли Том Лаллас рассказывал, что Морган переселил пожилого работодателя из особняка в многоквартирный дом и запретил охране пускать к нему друзей и родственников.

В августе суд запретил менеджеру приближаться к Ли в течение трех лет из-за подозрений в мошенничестве и растрате пяти миллионов долларов. Менеджер отвергал обвинения. Стэн Ли скончался в ноябре того же года в возрасте 95 лет.