Топ-10 сериалов для новогодних каникул

В праздничную неделю любой может утомиться от неизбежных походов в гости, на вечеринки или от активного отдыха на открытом воздухе. Свободное время можно провести с удовольствием и пользой, посмотрев новые сериалы, до которых в рабочие будни не дошли руки.

Помимо широко разрекламированных, известных и получивших мировое признание сериалов в 2019 году вышло несколько теленовелл, которые, что называется, не на слуху, но вполне достойны того, чтобы уделить им свое внимание.

Например, британский комедийный сериал «Дрянь». Премьера первого сезона состоялась в 2016 году, в 2019 году на экраны вышел второй сезон. Сериал рассказывает о непростой жизни жительницы Лондона. Актриса Фиби Уоллер-Бидж, сыгравшая главную роль, написал сценарий ко всем эпизодам. Одного из ее сексуальных партнеров, священника, сыграл Эндрю Скотт, хорошо известный зрителям по роли Мориарти в сериале «Шерлок Холмс».

Сериал «Темные начала» снят по трилогии английского писателя Филипа Пулмана. Фанаты в штыки встретили полнометражную экранизацию его книг «Золотой компас». Сериал обещает быть не таким сумбурным, в нем сюжет развивается постепенно, не пропуская важные драматические моменты. В сериале девочка Лира обнаруживает, что у людей ее мира есть деймоны — части души, воплощенные в животных. Она пытается спасти похищенных детей в компании авантюристов и бронированного медведя.

Сериал «Половое воспитание» некоторые критики считают самым важным подростковым сериалом ушедшего года. Главные герои пытаются пережить традиционные для пубертата проблемы, а заодно разбираются в собственной сексуальности, и выясняют, что некоторые ошибки могут преследовать человека всю жизнь.

Анимационный американский сериал «Любовь, смерть и роботы» является серией короткометражных фильмов в жанрах фантастики, фэнтези, ужасов, киберпанка и черного юмора. Его создатели утверждают, что вдохновлялись старыми фильмами ужасов, комиксами, книгами и фантастическими журналами.

Совместный проект Netflix и британского канала Channel 4 «Конец этого ***го мира» рассказывает любовную историю двух молодых людей. Этот сериал об одиночестве вдвоем, о юношеском максимализме и взрослении. Сочетает в себе драму и черную комедию.

Для тех, кто не готов попрощаться со вселенной «Звездных войн», будет интересен сериал «Мандалорец». Одинокий наемник живет на краю обитаемого мира среди отребья, которое неизбежно собирается на задворках любой цивилизации. Это смесь вестерна и фильмов про самураев. Малыш Йода неподражаем и очарователен свыше всякой меры.

Сериал «Хранители» зацепил зрителей зрелищными спецэффектами и темой расизма, которая неожиданно получила отклик даже в тех странах, где эта проблема остро не стоит. В теленовелле раскручиваются несколько сюжетных линий, которые к финалу сливаются в одну генеральную. Сериал снят по комиксу, но не так примитивен, как мог бы быть.

В сериале «Пацаны», тоже снятом по комиксам, показан мир, где супергерои отнюдь не бессеребренники и романтики, а самые натуральные карьеристы и шкуродеры. Их не интересует ничего, кроме выгоды и славы. Разумеется, находятся желающие их разоблачить и поставить на место.

Риз Уизерспун и Дженнифер Энитон сыграли в сериале «Утреннее шоу». Он посвящен закулисным интригам, без которых не обходится ни одна успешная карьера на телевидении. Кроме того, сюжет строится вокруг разоблачения позорного поведения одного из самых любимых ведущих Америки. Его переживания и чувства тех, кто подвергался домогательствам, показаны очень живо.

На каникулах стоит посмотреть еще один анимированный сериал «Отмена». Главная героиня попадает в аварию, увидев на обочине своего давно умершего отца. Девушка впадает в кому, а придя в себя, обнаруживает, что обрела новые суперспособности. Теперь она действительно может общаться с умершим отцом, который хочет научить ее управлять временем. Так она сможет вернутся в прошлое и спасти его от гибели.