Топ-10 кино-костюмов на Хэллоуин. Модные тенденции из Instagram

В этом году новые фильмы и сериалы вдохновили людей на создание невероятных костюмов на Хэллоуин. Мы собрали для вас десятку самых ярких и оригинальных образов из Instagram.

Сейчас на Хэллоуин уже совсем не обязательно выбирать что-то ужасающее. Многие относятся к этому празднику как к поводу перевоплотиться в полюбившегося персонажа из кино или сериала.

Особой популярностью пользуются оригинальные костюмы, на которые совсем не обязательно тратить много денег или времени — достаточно, чтобы образ был «в тему». К примеру, можно использовать лишь футболку, головной убор и мороженное — и все узнают в вас персонажа из невероятно популярно сериала «Странные дела». Иди надеть идеальный черный костюм и черные очки, чтобы отдать дань уже класическим «Людям в черном», которые в этом году перезапустили.

Конечно, находятся те, кто готов отдать за свой образ целое состояние и перевоплатиться хотя бы раз в любимого персонажа из «Игры престолов», «Аквамена» или, например, стать Алитой — боевым ангелом.