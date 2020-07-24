«Том Сойер фест» вернет Пензе исторический дом ветеринара

«Том Сойер фест» впервые прошел в 2015 году. Родина фестиваля — Самара. Теперь он проходит в 50 городах.

В 2020-м проект стартовал 18 июля. Энтузиасты решили отреставрировать дом № 2 на улице Чкалова, который принадлежал ветеринарному врачу Михалькову и сейчас остается родовым гнездом для его потомков.

«Мне очень нравится, хоть работа и пыльная, но интересная. Особенно весело было отбивать цоколь. Вообще нужно быть очень аккуратным: из-за того, что детали старые и сильно повреждены, они хрупкие и отламываются», — рассказала участница фестиваля Ксения.

Волонтеры восстановят утраченные мелкие детали декора, например, резьбу на наличниках. Профессиональный столяр уже делает дверь. Эта работа обойдется проекту в 235 тысяч рублей, деньги на нее помог собрать благотворительный фонд «Внимание».

В этом году организаторы фестиваля выбирали между двумя строениями: этим зданием и домом основателя психиатрической больницы Евграфова на пересечении улиц Чкалова и Гоголя. Хозяева последнего уже потеряли надежду на возможность отремонтировать строение и склоняются к расселению и сносу.

Задача волонтеров фестиваля — восстановить и раскрыть первоначальную красоту дома, вернуть его исторический облик.

В команде «Том Сойер феста» работают архитекторы, знакомые с участками исторической застройки, которые необходимо сохранить. Финансирование проекта складывается из пожертвований неравнодушных жителей городов и спонсорства.