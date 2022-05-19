Том Круз получил почетную Золотую пальмовую ветвь Канн

Американский актер Том Круз получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда присуждается в редких случаях и считается венцом карьеры лауреата.

«Тому Крузу вручена почетная Золотая пальмовая ветвь прямо перед началом показа фильма „Топ Ган: Мэверик“ („Top Gun: Maverick“)», — говорится в сообщении организаторов кинофестиваля.

Том Круз стал третьим американским актером, который был удостоен этой награды в последние годы. Ранее Золотую пальмовую ветвь получили Форест Уитакер и Джоди Фостер.

Тому Крузу 59 лет. В Каннах актер не был на протяжении 30 лет и вернулся на премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик». В связи с этим организаторы фестиваля подготовили для Круза ряд сюрпризов. В частности, ему было поручено провести мастер-класс для тысячи поклонников кино. Также актера приветствовала пилотажная группа «Патруль де Франс».

«Топ Ган: Мэверик» — сиквел вышедшего в 1986 фильма «Топ Ган», который сделал из Тома Круза настоящую звезду. Актер исполняет здесь роль летчика Питера «Мэверик» Митчела. Рецензенты неоднозначно оценили оригинальную ленту 1986 года, однако ее ждал оглушительный успех в прокате: с начальным бюджетом в 15 миллионов долларов, картина собрала 353 миллиона долларов.