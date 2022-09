Том Хэнкс намерен опубликовать свой первый роман в 2023 году | 360°

Культура 29 сентября 2022, 21:17 Поделиться Telegram

Том Хэнкс намерен опубликовать свой первый роман в 2023 году

Американский актер Том Хэнкс рассчитывает в следующем году выпустить свой первый роман. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным информагентства, книга получит название The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece («Создавая очередной крупный киношедевр»). На прилавках книжных магазинов она появится в мае 2023 года. Сюжет произведения будет разворачиваться в различные временные отрезки — 1947 год, 1970-й и в настоящее время.

