Том Хэнкс намерен опубликовать свой первый роман в 2023 году | 360°

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Том Хэнкс намерен опубликовать свой первый роман в 2023 году

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Американский актер Том Хэнкс рассчитывает в следующем году выпустить свой первый роман. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.

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По данным информагентства, книга получит название The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece («Создавая очередной крупный киношедевр»). На прилавках книжных магазинов она появится в мае 2023 года. Сюжет произведения будет разворачиваться в различные временные отрезки — 1947 год, 1970-й и в настоящее время.

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