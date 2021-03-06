Толстой назвал вероятную причину смерти Курбатова

Причиной смерти литературного критика и писателя Валентина Курбатова на 81 году жизни мог стать тромб.

«Он пошел за цветами жене, купил букет, и с букетом в руках упал на улице и скончался скоропостижно. Скорее всего, причина — это тромб», — рассказал ТАСС советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Толстой полагает, что Курбатов был самым значительным литературным критиком нашего времени. Советник президента отметил, что уход Курбатова из жизни был чем-то рыцарским и даже трагическим. Также он напомнил, что автор был человеком огромной души и огромного сердца.

О смерти Валентина Курбатова стало известно в субботу, 6 марта. По данным СМИ, писателю стало плохо на улице в Пскове, где он постоянно жил.

Из-под пера Валентина Курбатова вышло около 20 книг. Он состоял в жюри литературной премии «Ясная поляна», был членом Общественной палаты, входил в президентский совет по культуре, а также был лауреатом Патриаршей литературной премии. В прошлом году ему вручили государственную премию.

Путин назвал литературного критика Курбатова примером просветительства. Об этом говорилось в телеграмме, которую российский лидер отправил родным и близким литературоведа.