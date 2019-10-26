Только живой звук. Концерт Александра Домогарова пройдет сегодня в Звенигороде

На сольном концерте Александра Домогарова будет только живой звук. Народный артист заявил, что «ни одной фанеры» зрители не услышат. Уже сегодня Александр Домогаров выступит в звенигородском Культурном центре имени Любови Орловой с программой «Времена года».

Знаменитый актер выступит со своей программой «Времена года» совместно с рок-группой «БамБей». Это личные периоды жизни Домогарова, и песни, которые он исполнит, так или иначе связаны с каждым из этапов. В репертуаре 23 композиции. Домогаров споет песни Розенбаума и Лепса, однако, могут прозвучать и незапланированные композиции — все зависит от зрителя.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь все, что мне нравится. То, что меня грело в 80-х годах, то, что меня грело в 90-х годах, то, что меня грело в детстве. В эту программу это не вошло, но у нас в загашнике эти песни есть. Мы не можем за вечер петь больше 23 песен — это уже будет „ту мач“ — бедный зритель», — поделился Александр Домогаров.

Источник фото: телеканал «360»

Сам концерт будет сопровождаться диалогом со зрителями. Александр Домогаров сказал, что готов отвечать на вопросы из зала. По словам артиста, таким образом атмосфера на концерте получится праздничная.

Источник фото: телеканал «360»

Артист также отметил, что уже давно не выступал в Подмосковье, и для него этот концерт особенный.