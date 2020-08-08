Толкалина полюбила Крым за литературную историю

«Партенит люблю за Пушкина, Гурзуф — за Коровина или за дачу Чехова, я очень люблю Коктебель, потому что там прекрасная могила Волошина на горе, Ялту, потому что там дом Чехова, Севастополь — поскольку там мужской Свято-климентовский монастырь и мыс Фиолент, где яшмовый пляж — это вообще место крещения Руси», — рассказала она.

Актриса часто приезжает на полуостров. Однако назвать самый любимый город этого региона она не смогла, потому что их много и каждый наделен изюминкой.

Толкалина напомнила, что раньше Крым входил в Римскую империю. В самую северную ее часть ссылали вольнодумцев, как в царской России — в Сибирь.

Ранее артистка сыграла в приключенческом фильме «Ключ времени». Ей досталась роль ведьмы и директора детского дома в одном лице. По сюжету, в этом учреждении в Темном городе жила девочка, которую удочерила бездетная пара писателя и художницы. Она оказалась наследницей хранителя времени. Ребенку предстоит вновь завести на башне часы, которые никогда не должны останавливаться. Иначе на жителей нападут упыри и прочая нечисть. Помогут главным героям в борьбе с ведьмой и злыми силами сфинксы, грифоны и атланты.

Премьера фильма Алексея Тельнова прошла 6 августа.