Культура 09 января 2024, 03:16 ТНТ снимет еще один ремейк на советскую комедию Глава ТНТ Канделаки: работа над третьим ремейком советской комедии началась РИА «Новости»

Читать 360tv в

В новогодние праздники в эфир вышел ремейк советской комедии под названием «Иван Васильевич меняет все». Директор канала ТНТ Тина Канделаки на своей странице в соцсети заявила, что проект оказался успешным и добавила, что началась работа над третьим фильмом.

«Третьему фильму быть. Работа начинается уже сейчас», — заинтриговала Канделаки.

Реклама

При этом она не сообщила, какую комедию планируют взять за основу. Предположительно, юмористы ТНТ нацелены на фильм режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи» или комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В ремейке «Иван Васильевич меняет все» после "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре пересняли некоторые сцены, в которых участвовали Филипп Киркоров и Анна Asti. Вместо певицы роль куклы Барби сыграла Клава Кока. Актер Никита Кологривый сыграл в новогодней комедии Людовика XVI вместо Киркорова.