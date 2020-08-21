ТНТ назвал дату премьеры IV сезона «Фитнеса»

Главные роли в ситкоме исполнили Софья Зайка, Борис Дергачев, Роман Курцын и Михаил Трухин. Над новой частью киноленты работал режиссер Кирилл Васильев.

В очередном сезоне главная героиня Ася получит должность директора фитнес-клуба «Суперфит». Она старается соответствовать образу деловой леди, но происходящие вокруг нее события поставят девушку перед сложным выбором. Ей придется определиться, чего она действительно хочет — карьеру или счастья в личной жизни.

Тем временем Олег пытается вернуть Полину. Йог Володя пребывает в депрессии: его бросила девушка. А Марина боится краха своих отношений.

Съемки IV сезона начались в середине июня. К проекту присоединилась актриса Софья Донианц, она играет роль психолога Евы. «Фитнес» стал для Софьи своеобразным дебютом, актриса ранее не работала в ситкомах.