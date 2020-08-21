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    21 августа 2020, 17:31

    ТНТ назвал дату премьеры IV сезона «Фитнеса»

    Алена Макаренко

    Премьера IV сезона сериала «Фитнес» пройдет на ТНТ 7 сентября, в 18:00 по Москве. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
    ТНТ назвал дату премьеры IV сезона «Фитнеса»

    Главные роли в ситкоме исполнили Софья Зайка, Борис Дергачев, Роман Курцын и Михаил Трухин. Над новой частью киноленты работал режиссер Кирилл Васильев.

    В очередном сезоне главная героиня Ася получит должность директора фитнес-клуба «Суперфит». Она старается соответствовать образу деловой леди, но происходящие вокруг нее события поставят девушку перед сложным выбором. Ей придется определиться, чего она действительно хочет — карьеру или счастья в личной жизни.

    Тем временем Олег пытается вернуть Полину. Йог Володя пребывает в депрессии: его бросила девушка. А Марина боится краха своих отношений.

    Съемки IV сезона начались в середине июня. К проекту присоединилась актриса Софья Донианц, она играет роль психолога Евы. «Фитнес» стал для Софьи своеобразным дебютом, актриса ранее не работала в ситкомах.

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