Тюменский банк запустил специальный автобусный рейс
«Запсибкомбанк» в Тюмени открыл специальный рейс автобуса № 30 в честь 75-летия Дня Победы. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В течение трех недель автобус будет еще и передвижным музеем, чтобы пассажиры во время поездки могли узнать что-то новое и провести время с пользой.
«„Запсибкомбанк“ как социально — ответственное предприятие города чтит традиции и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы», — рассказал вице-президент компании Андрей Сидоров.