Тюменский банк запустил специальный автобусный рейс

В течение трех недель автобус будет еще и передвижным музеем, чтобы пассажиры во время поездки могли узнать что-то новое и провести время с пользой.

«„Запсибкомбанк“ как социально — ответственное предприятие города чтит традиции и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы», — рассказал вице-президент компании Андрей Сидоров.