Тизер мультсериала о принце Джордже выложили в Сеть

По данным издания, тизером поделился продюсер и сценарист «Гриффинов» Гари Джанетти. Премьера анимационного сериала должна состояться уже этой весной. Его покажут на платформе HBO Max.

В обнародованном ролике появляется шестилетний принц, который записывает видеообращение и говорит о трудности самоизоляции.

«Мы все устали от того, что застряли в одних и тех же 775 комнатах, а кто-то, может, и в одной. У всех по-разному», — заметил юный Джордж.