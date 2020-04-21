Тизер мультсериала о принце Джордже выложили в Сеть
В соцсетях появился ролик из нового мультсериала «Принц», который будет посвящен сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джорджу и его жизни при дворе. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, тизером поделился продюсер и сценарист «Гриффинов» Гари Джанетти. Премьера анимационного сериала должна состояться уже этой весной. Его покажут на платформе HBO Max.
В обнародованном ролике появляется шестилетний принц, который записывает видеообращение и говорит о трудности самоизоляции.
«Мы все устали от того, что застряли в одних и тех же 775 комнатах, а кто-то, может, и в одной. У всех по-разному», — заметил юный Джордж.