Тизер аниме-сериала манги «Шаман Кинг» опубликовали в Сети

В картине рассказываются истории из тридцати пяти томов переиздания манги. Режиссером сериала стал Дзедзи Фурута. Песни ко вступительной заставке и титрам исполнит известная японская певица, актриса озвучивания Мэгуми Хаясибара. По информации журналистов, к своим ролям в озвучивании вернутся актеры, работавшие над проектом двадцать лет назад.

Оригинальная манга от автора Хироюки Такэи выпускалась с 1998 по 2004 год. Она включила в себя 288 глав. Спустя некоторое время по этому произведению сделали ряд спин-оффов и продолжений. Аниме-адаптацию от студии Xebec показывали в Японии с 2001 года в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что Петербургский суд рассмотрит иск о запрете «Тетради смерти» и еще нескольких японских аниме. На предмет особой жестокости изучат такие анимационные сериалы, мультфильмы и мультсериалы, как «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский террор», «Межвидовые рецензенты».