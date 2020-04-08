Тимур Бекмамбетов снимет в Америке экранизацию «Ромео и Джульетты»

По данным пресс-службы, «Ромео в кино впервые сыграет афро-американский актер Камарон Энгельс, Джульетту — американская актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль».

Проект называется R#J, и будет снят в формате Screenlife: когда сюжет разворачивается на экране смартфона и компьютера главного героя. При этом фильм снимают на камеру имитирующую web-камеру компьютера или фронтальную камеру смартфона.

Ранее стало известно, что студия Disney перенесла релиз фильма «Мулан» на 24 июля из-за пандемии коронавируса. Также премьера блокбастера киновселенной Marvel «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон теперь состоится 6 ноября.

Фильм «Мулан» рассказывает историю о бесстрашной молодой девушке. Она выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии. И противостоять захватчикам Китая. «Черная вдова» повествует о воссоединении Наташи Романофф из вселенной Marvel со своей семьей и дальнейшем противостоянием с Таскмастером.