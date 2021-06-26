Тилль Линдеманн выложил тизер своей короткометражки. В ней он говорит на русском языке

Тилль Линдеманн планирует выпустить короткометражный фильм на основе клипа Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Он уже опубликовал тизер, в котором сам говорит на русском языке.

Об этом сообщило «НАШЕ.ру». Точная дата премьеры пока не известна. Сам артист сказал, что фильм выйдет скоро.

В тизере сюжет разворачивается в советской Москве, как и в самом клипе. Также одну из ролей там играет Александр Ревва.

Ранее фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone» от студии Bazelevs Тимура Бекмамбетова попал в три номинации международного фестиваля рекламы «Каннские львы».

Фильм снят одним кадром iPhone 11 Pro Max. В нем в течение пяти часов зритель имеет возможность посмотреть все залы музея. Съемка длилась примерно три месяца. Работа попала в номинации «Онлайн-фильм», «Вирусный фильм» и «Культура и контекст», сообщило ИА Nation News.