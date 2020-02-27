Тилль Линдеманн передал привет Москве. Старый тролль

Рок-музыкант и солист знаменитой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн пообещал москвичам скорую встречу. В Instagram он опубликовал свою фотографию с Красной площади и передал привет столице. Тем временем в России все еще не утихают скандалы, связанные с его провокационным порноклипом.

«Москва, скоро увидимся», — написал Линдеманн.

Пользователи Instagram бурно отреагировали на этот пост — за 17 часов он собрал около 700 комментариев.

«Россия любит тебя».

«Мы ждем вас».

«Увидимся в Москве!»

«Добро пожаловать».

Ранее музыкант объявил, что проведет несколько концертов в России. В столицу он приедет 15 марта, но не с Rammstein, а в рамках тура группы Lindemann. Там он выступает вместе со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Концерт в Москве пройдет на «ВТБ Арене».

Однако выступление Линдеманна в Новосибирске оказался под угрозой после выхода порноклипа на песню Till the End. Ролик получился настолько откровенным, что публиковать его пришлось на порносайте. Общественные деятели города потребовали отменить концерт из-за неуважения, которое немецкий музыкант проявил к русским женщинам.

Свое отношение к новому видео Линдеманна выразил и российский народный артист Лев Лещенко. Он назвал клип «безнравственным» и «омерзительным», и заявил, что он противоречит устоям и принципам страны.