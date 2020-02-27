Тилль Линдеманн передал привет Москве. Старый тролль
«Москва, скоро увидимся», — написал Линдеманн.
Пользователи Instagram бурно отреагировали на этот пост — за 17 часов он собрал около 700 комментариев.
«Россия любит тебя».
«Мы ждем вас».
«Увидимся в Москве!»
«Добро пожаловать».
Ранее музыкант объявил, что проведет несколько концертов в России. В столицу он приедет 15 марта, но не с Rammstein, а в рамках тура группы Lindemann. Там он выступает вместе со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Концерт в Москве пройдет на «ВТБ Арене».
Однако выступление Линдеманна в Новосибирске оказался под угрозой после выхода порноклипа на песню Till the End. Ролик получился настолько откровенным, что публиковать его пришлось на порносайте. Общественные деятели города потребовали отменить концерт из-за неуважения, которое немецкий музыкант проявил к русским женщинам.
Свое отношение к новому видео Линдеманна выразил и российский народный артист Лев Лещенко. Он назвал клип «безнравственным» и «омерзительным», и заявил, что он противоречит устоям и принципам страны.