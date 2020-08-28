TikTok присоединился к «Ночи кино»

TikTok запустил кампанию в поддержку ежегодной акции «Ночь кино — 2020». Теперь можно будет разнообразить свои видео песнями из культовых советских фильмов.

В мобильном приложении подготовили список диалогов и песен из известных советских фильмов. В специальный плейлист занесены саундтреки и фразы из комедий Леонида Гайдая, фильма «Приключения Электроника» Константина Бромберга, «Земли Санникова» Альберта Мкртчяна и Леонида Попова.

Кроме того, интернет-пользователям предлагается представить собственную интерпретацию погони за Остапом Бендером из «12 стульев» или придумать видеоряд к песне «У природы нет плохой погоды» из «Служебного романа». Еще на платформе можно снять юмористические скетчи с использованием фразы Ипполита «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» из «Иронии судьбы».

Полный список звуковых эффектов доступен в тематическом плейлисте приложения в разделе «Музыка». Они пригодятся для создания видеороликов. Воспользоваться списком можно с 28 августа.

«Мы собрали плейлист с саундтреками из советских фильмов, чтобы пользователи не только вспомнили классику русского кино, но и смогли почувствовать себя на месте героев картин», — сказал директор по продвижению портала «Культура.РФ» Александр Минаев.

Выложить свои короткие видео можно под хэштегом #НочьКино. По словам авторов задумки, они дают возможность каждому пользователю выразить свое творческое начало, продемонстрировать актерские способности и вдохновиться на изучение отечественной культуры.

TikTok в третий раз присоединился к «Ночи кино».

TikTok запустил кампанию в партнерстве с Министерством культуры России и гуманитарным просветительским проектом «Культура.РФ». «Культура.РФ» создала на TikTok официальный аккаунт @culturno, сейчас на него подписаны более 44 тысяч человек.