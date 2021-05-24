The Weeknd стал триумфатором премии Billboard Music Awards

Лауреатов премии Billboard Music Awards объявили в Лос-Анджелесе. Триумфатором этого года стал канадский певец Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd. Он получил десять «золотых микрофонов», сообщило радио «Говорит Москва».

На втором месте по количеству наград оказался рэпер Pop Smoke, убитый в феврале прошлого года. Башара Джексона отметили в пяти номинациях. Помимо прочего, по четыре награды вручили участникам южнокорейской группы BTS и пуэрториканскому певец Бенито Окасио — Bad Bunny. Лидерами этого года среди девушек стали Тейлор Свифт и Леди Гага. Специальные премии достались рэперу Drake («Артист десятилетия») и певице Pink («Икона»).