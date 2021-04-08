The Weeknd стал лидером в номинациях премии iHeartRadio Music Awards 2021

Премия iHeartRadio Music Awards назвала номинантов 2021 года. Певец The Weeknd стал лидером по количеству номинаций. Об этом сообщила НСН.

Уточняется, что исполнитель претендует сразу на восемь наград.

Премия включает такие категории как: «армия» лучших фанатов, лучший текст, лучший кавер, лучший клип, награда социальной звезды, лучшая хореография и TikTok Bop года.

Голосование продлится 19 мая весь день до полуночи. Церемония вручения наград пройдет 27 мая в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.