The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020

Также эта песня получила награду в категории «Лучшая песня в стиле R&B». Певец рассказал, что не может сейчас праздновать и попросил о справедливости для афроамериканцев Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор. Блейка ранили, а Тейлор была убита полицией.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как темнокожий мужчина спокойно направляется к своей машине, пока ему вслед что-то кричат полицейские. Когда он открывает дверь и пытается сесть в машину, полицейский подходит к нему и стреляет семь раз подряд в спину.

Пострадавшим оказался 29-летний Джейкоб Блейк. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Одна из пуль задела спинной мозг, поэтому теперь мужчина частично парализован.

По словам адвоката, Блейк пытался вмешаться в спор между двумя женщинами, когда прибыла полиция. Во время стрельбы в машине находились трое маленьких сыновей Блейка.

Такое поведение полиции вызвало бурное возмущение среди жителей города, что повлекло за собой массовые протесты.