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    31 августа 2020, 10:53

    The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020

    Дарья Морозова

    Канадский исполнитель The Weeknd был награжден главной премией MTV Video Music Awards 2020 года в номинации «Видео года». Приз получил его клип на песню Binding Lights. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт телеканала.
    The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020

    Также эта песня получила награду в категории «Лучшая песня в стиле R&B». Певец рассказал, что не может сейчас праздновать и попросил о справедливости для афроамериканцев Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор. Блейка ранили, а Тейлор была убита полицией.

    Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как темнокожий мужчина спокойно направляется к своей машине, пока ему вслед что-то кричат полицейские. Когда он открывает дверь и пытается сесть в машину, полицейский подходит к нему и стреляет семь раз подряд в спину.

    Пострадавшим оказался 29-летний Джейкоб Блейк. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Одна из пуль задела спинной мозг, поэтому теперь мужчина частично парализован.

    По словам адвоката, Блейк пытался вмешаться в спор между двумя женщинами, когда прибыла полиция. Во время стрельбы в машине находились трое маленьких сыновей Блейка.

    Такое поведение полиции вызвало бурное возмущение среди жителей города, что повлекло за собой массовые протесты.

    Новости SMI.FM