Культура 12 декабря 2023, 17:23 The Sun: сразу два актера исполнят роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007

Читать 360tv в

Сразу два актера исполнят роль главного героя в 26-м фильме о приключениях Джеймса Бонда. Об этом сообщил The Sun.

Авторы проекта задумали создать два образа агента 007 — в молодости и зрелом возрасте, добавил «Ридус».

Реклама

Молодого Бонда может сыграть 27-летний ирландец Пол Мескал, получивший популярность благодаря сериалу «Нормальные люди». Претендентом на второй образ стал британец Аарон Тейлор-Джонсон.