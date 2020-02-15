«Крик» Мунка потускнел. Почему?

Фрагменты картины норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» заметно потускнели. Краски, которые раньше были оранжево-желтыми, приобрели цвет слоновой кости. Эксперты выяснили — почему.

«Крик» тускнеет. Чтобы понять, в чем причина, эксперты исследовали микроскопические образцы краски из знаменитой картины Эдварда Мунка 1910 года. В исследовании применили рентген, лазер, даже мощный электронный микроскоп.

Мир искусства все чаще обращается к лабораториям, чтобы понять, что происходит с картинами картины конца XIX и начала XX веков. Так, знаменитая хромовая желтизна красок Винсента ван Гога местами покоричневела, а пурпурные цвета посинели. К Мунку же ученые еще и не подступались.

Как рассказала Дженнифер Масс, президент лаборатории научного анализа изобразительного искусства в Гарлеме, поверхность «Крика» под микроскопом выглядит как полотно, покрытое сталагмитами. Нанокристаллы растут на картине, хранящейся в Музее Мунка, — итог хорошо заметен возле центральной фигуры, на небе и на воде.

«Это совсем не то, что вы ожидали увидеть», — пожаловалась она. Ее слова привел сайт The New York Times.

Со временем желтый сульфид кадмия окислился в два белых химических соединения: сульфат кадмия и карбонат кадмия. Как считают эксперты, этот вывод важен для исследования картин импрессионистов, написанных между 1880 и 1920-ми годами, нарисованные желтым кадмием. Из них каждая пятая подвержена аналогичным изменениям.