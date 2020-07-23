The Rolling Stones выпустили песню, написанную 46 лет назад

Песню записали вместе Джимми Пейджем, основателем Led Zeppelin.

«Помню, что мы зашли в конце сейшена Zeppelin, они как раз собирались уходить, а мы были записаны следующими. Почему-то Джимми решил остаться», — рассказал музыкант группы Кит Ричардс.

Трек войдет в новый альбом, состоящий из редких записей группы.