The Rolling Stones сделали клип на песню Scarlet

В новом игровом клипе снялся ирландский актер Пол Мескаль, недавно номинированный на премию «Эмми». Он известен на весь мир по сериалам «Нормальные люди» и Bump.

Его герой включает Skype или Zoom и говорит в монитор: «Привет, Скарлет! Я немного пьян, и мне очень стыдно… Я люблю тебя!». Он не знает, чтобы еще добавить, поэтому произносит: «Лучше включу для тебя эту песню». После этих слов Мескаль запускает Scarlet и подпевает, танцует, прыгает по кровати и по лестнице, пьет, плачет, водит хороводы у рояля, а также протягивает руки, продолжая снимать видео. В финале ролика актер падает на пол, откашливается и засыпает прямо на ковре.

Режиссеры клипа — Кристофер Барретт и Люк Тейлор, которые объединились в дуэт Us.

Клип войдет в переиздание легендарного альбома 1973 года Goats Head Soap. Перевыпущенный альбом поклонники услышат 4 сентября.

Изначальная версия Scarlet была записана в 1974 году с участием гитаристов групп Led Zeppelin и Blind Faith — Джимми Пейджа и Рика Греча. Это единственный сингл, подготовленный с ними.