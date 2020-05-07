The Rolling Stones будут выкладывать в Сеть неизданные видеозаписи концертов

Проект получил название Extra Licks. Первая видео, выложенное группой — Olé Olé Olé! (A Trip Across Latin America). Это запись южноамериканского тура группы, который состоялся четыре года назад.

По данным информагентства, ранее The Rolling Stones выпустила новый хит Living In A Ghost Town, прервав тем самым свое восьмилетнее молчание. Отмечается, что песня посвящена изоляции.

«The Rolling Stones записывали в студии новую музыку до локдауна, введенного из-за COVID-19, и один из треков, над которым мы работали, Living in a Ghost Town, действительно напоминает то, что мы переживаем прямо сейчас, поэтому мы захотели поделиться им с вами», — говорится на сайте группы.