The Rolling Stones будут выкладывать в Сеть неизданные видеозаписи концертов
Ветераны мирового рока The Rolling Stones решили порадовать своих фанатов. На протяжении шести недель группа будет выкладывать на YouTube видеозаписи со своих концертов, которые раньше были доступны только на DVD. Об этом сообщило ИА Nation News.
Проект получил название Extra Licks. Первая видео, выложенное группой — Olé Olé Olé! (A Trip Across Latin America). Это запись южноамериканского тура группы, который состоялся четыре года назад.
По данным информагентства, ранее The Rolling Stones выпустила новый хит Living In A Ghost Town, прервав тем самым свое восьмилетнее молчание. Отмечается, что песня посвящена изоляции.
«The Rolling Stones записывали в студии новую музыку до локдауна, введенного из-за COVID-19, и один из треков, над которым мы работали, Living in a Ghost Town, действительно напоминает то, что мы переживаем прямо сейчас, поэтому мы захотели поделиться им с вами», — говорится на сайте группы.