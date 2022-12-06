Культура 06 декабря 2022, 15:05 The Independent перечислил фильмы с худшей компьютерной графикой

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Журналисты издания The Independent назвали фильмы, которые имеют наиболее неудачную компьютерную графику и спецэффекты.

В антирейтинг попали такие кинокартины как «Халк» 2003 года, «Гарри Поттер и философский камень», а также одна из частей бондианы «Умри, но не сейчас», написало РИА ФАН.

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Провальную CGI-графику отметили в саге «Звездные войны»: «Эпизод 2 — Атака клонов» (2002 год) и «Эпизод 4 — Новая надежда» (1977 год), в фильмах «Глубокое синее море», «Лига справедливости», «Матрица: Перезагрузка», «Самолет президента», «Газонокосильщик» и других.

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