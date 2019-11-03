The Hollywood Reporter назвал самых популярных актеров США

Самой обожаемой киноактрисой оказалась Дженнифер Энистон. Звезда подвинула с первого места актера Дуэйна Джонсона, который теперь на втором месте. На третье строчке расположилась актриса Лили Рейнхарт.

Энистон подтвердила работу над совместным проектом с составом сериала «Друзья» Подробнее

Далее идут Камила Мендес и Гэбриэл Юнион. В топ-10 также попали Джордж Такей, Мэделин Петш, Приянка Чопра, Нина Добрев и Эмили Ратаковски.

Список подготовила аналитическая компания MVPindex по заказу The Hollywood Reporter. Сотрудники изучали предпочтения пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube за неделю с 22 по 29 октября.

Энистон впервые зарегистрировалась в Instagram в середине октября. Актриса опубликовала совместное селфи с коллегами по сериалу «Друзья»: Кортни Басс Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером. За 10 часов пост получил около шести миллионов лайков. За этот же период времени на Энистон подписались 3,7 миллиона поклонников. Сейчас за ее жизнью следят уже 18 миллионов человек.

За время съемок в «Друзьях» в 1994–2004 годах Энистон получила премию Emmy в номинации «Лучшая женская роль в комедийном сериале», а также «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)».

Американка также известна по ролям в фильмах «Марли и я», «Брюс Всемогущий», «Рок-звезда», «Развод по-американски». Она признана одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. А разные СМИ неоднократно признавали Энистон одной из самых привлекательных женщин в мире.