Культура 26 марта 2024, 18:09 The Hollywood Reporter: дверь из «Титаника» ушла с молотка почти за 718 тысяч долларов

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Аукцион «Сокровища с планеты Голливуд», на котором представили реквизит из культовых фильмов, прошел в США. Одним из лотов стала дверь из драмы режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Богато украшенный кусок дерева, на котором спасалась героиня Кейт Уинслет, ушел с молотка за 718 750 долларов (более 66 миллионов рублей).

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Кроме того, за 125 тысяч долларов (порядка 11,5 миллиона рублей) было продано платье, которое носила актриса, добавило ИА НСН.