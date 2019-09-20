  • The Hatters раскрыли свой заработок на гастролях

    20 сентября 2019, 14:16

    Алена Макаренко

    Российская джипси-фолк-рок-группа The Hatters еще не потратила все деньги, заработанные во время предыдущего тура. Поэтому новые гастроли участникам не очень то и нужны. Тем не менее музыканты уже собираются в путь. Об этом в эфире ИА НСН рассказал лидер коллектива Юрий Музыченко.
    The Hatters раскрыли свой заработок на гастролях

    «Знаете, сколько музыканты зарабатывают в турах? Огромное количество денег! Зачем мы едем в тур снова, я не понимаю!» — рассказал он.

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    The Hatters готовится к туру, приуроченному к выпуску нового альбома Forte&Piano. Первый концерт пройдет 23 сентября.

    Музыченко пожаловался, что до отъезда осталось совсем мало времени, а его коллеги так и не сходили в кинотеатр и ресторан, не потратили деньги с предыдущего тура.

    «Это ужасно!» — считает артист.

    The Hatters выступят на ЦСКА Арене в Москве 7 декабря, а в петербургском СК «Юбилейный» — 14 декабря.