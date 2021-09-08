The Cranberries выпустили клип в память о солистке Долорес О’Риордан

Группа The Cranberries выпустила клип в честь погибшей солистки Долорес О’Риордан. Об этом сообщило РИА ФАН.

Певица могла отметить свой 50-летний юбилей 6 сентября. Она погибла в 2018 году.

Музыканты выпустили клип к дню рождения О’Риордан. В клипе мелькают архивные фотографии певицы. Некоторые из них раньше нигде не показывали, а теперь поклонники группы их увидят.

Видео выложили на YouTube, оно быстро набрало 80 тысяч просмотров.