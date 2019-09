The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road

Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать. Он вышел 50 лет назад. Теперь на вошедшую в альбом песню Here Comes The Sun сняли клип.

Видеозапись опубликована на официальном канале The Beatles на YouTube и приурочена к старту продаж переиздания Abbey Road. «50 лет назад самая известная в мире группа вышла из лондонской студии звукозаписи EMI и прошлась по черно-белым полосам близлежащей зебры на Abbey Road», — говорится в описании к клипу. Маккартни и Старр запишут кавер-версию последней песни Леннона Подробнее Для альбома фотографировал Иэн Макмиллан, которому пришлось для этого встать на стремянку. The Beatles трижды под предводительством Джона Леннона пересекли переход. За ним следовали Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Движение автотранспорта по улице было временно остановлено. Всего Макмиллан сделал шесть фотографий. Для обложки выбрали всего одну. Она украсила предпоследний студийный альбом Abbey Road, названный в честь улицы, на которой располагалась студия звукозаписи EMI Recording Studios.