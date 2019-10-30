Тессу Вайолет расстроили фразой «Русские, вперед»

Российские фанаты американской певицы Тессы Вайолет расстроили артистку. После своего выступления в Москве она сравнила слоган «Русские, вперед» с фразой Трампа и заявила, что выходку не поддерживает.

Впечатлениями от концерта певица и блогер поделилась в своем Twitter. Вайолет призналась, что чувства после шоу у нее смешанные.

«С одной стороны, милые лица фанатов, которые любят искусство и музыку и рады спеть песни вместе. С другой — русский эквивалент MAGA, который использовал мои образ и песню в качестве символа своего движения», — написала американка.

Приведенная Трисс аббревиатура — сокращенный вариант лозунга Make America Great Again («Вернем Америке было величие»), который использовал в своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп.

«Если было не до конца понятно: я это не поддерживаю», — подчеркнула Вайолет.

Фразу «Русские, вперед» фанаты выкрикивали во время исполнения песни Crush. Музыкальное видео вышло в июне 2018 года и до сих пор является самым популярным на канале певицы на YouTube. В нем у Тессы заметили расцветку имперского флага и надпись «Мишка» на толстовке. С этого и началась история мема, который распространился в российском сегменте интернета. Теперь Вайолет пришлось столкнуться с ним лично.