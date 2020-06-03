Территорию музея-усадьбы «Архангельское» увеличили более чем на 100 гектаров

На территории музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье не будет коммерческой застройки. Сам ансамбль сохранен и увеличен, что указано в проекте зон охраны объекта культурного наследия.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко уточнил, что территория усадьбы стала больше на 105 гектаров. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС. Ее провели в онлайн-формате.

В зону регулируемой застройки выделили фондохранилище, которое расположится на площади в 0,6 гектара. К ней же относятся две школы — имени Примакова и Косыгина. Высота строительства здесь ограничена 12 метрами. На Ильинских лугах все останется по-прежнему.

«Эта территория сохранена как охраняемый природный ландшафт. Никакой застройки, кроме существующей деревни, не будет», — подчеркнула начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

Угрозы пойме Москвы-реки тоже нет. Кроме сохранения ландшафта, действует запрет на строительство капитальных объектов рядом с береговой линией.

«Двойной» защитой обеспечен Лохин остров — это и особо охраняемая природная территория, и земли, включенные в объекты культурного наследия. Его площадь в новом проекте тоже увеличена.

Проект зон охраны государственного музея-усадьбы «Архангельское» доработали после общественного резонанса. Документ уже согласовали с российским Минкультом. В СМИ писали, что на территории усадьбы якобы возможно коммерческое строительство.