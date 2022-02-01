Главный дирижер симфонического оркестра Петербургской филармонии Темирканов ушел с должности

Главный дирижер академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов решил уйти со своей должности. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным газеты «Петербургский дневник», он станет худруком учреждения. Об этом рассказал его заместитель Евгений Петровский.

«Юрий Хатуевич передает свой пост главного дирижера Николаю Алексееву, но сохраняет за собой должность художественного руководителя филармонии», — подчеркнул Петровский.