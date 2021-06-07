Тематический фестиваль цветов пройдет в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге готовятся к уже ставшему традиционным фестивалю цветов. В Александровском саду высадят более 25 тысяч растений, рассказали «Невские новости».

Фестиваль цветов проводят с 2007 года. В этот раз он посвящен Году науки и технологии в России. Поэтому и клумбы носят тематические названия: «Климат и экология», «Новая медицина», «Человек и общество», «Связанность территорий и освоение пространства», «Новые производственные технологии и материалы», «Генетика и качество жизни» и «Энергетика будущего».

8 июня посадку растений закончат и будут ждать, когда рассада зацветет. Закончится фестиваль осенью — тогда, когда растения отцветут естественным образом.