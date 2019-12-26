Телеведущий Сергей Майоров от депрессии поправился на 30 килограммов

Сергей Майоров вспомнил о сложном периоде своей жизни, когда ему «буквально не на что было жить».

В какой-то момент он был вынужден покинуть Россию и отправиться работать на Украине. Правда, ненадолго. Но однажды шоумен и вовсе остался без работы.

«Был период, когда три года не было никаких эфиров, и мне буквально не на что было жить. Был жуткий кризис. Не знаю, что бы со мной было. У меня была страшная депрессия, я поправился на 30 килограммов. А он (продюсер Тимур Вайнштейн) не испугался и напомнил стране, что я еще существую», — рассказал Майоров

Сейчас ведущий снова работает на НТВ — вот уже четвертый сезон. Также Сергей Майоров сотрудничает и с другими каналами. Он снимает документальные сюжеты об участниках программы «Синяя птица», написал сайт «Дни.ру».

Сам ведущий говорит, что для него это новая планка и движение вперед. Кроме этого, он признался что на начальников, наставников и продюсеров ему всегда везло.

Сергей Майоров, появился на НТВ в 1996 году. Затем успел поработать на многих телеканалах, но успех к нему пришел на СТС, после выхода его программы «Истории в деталях».