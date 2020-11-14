Телеведущего Колтового кремировали в Балашихе

Гражданская панихида по ведущему НТВ Александру Колтовому прошла на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. В последний путь его проводили родные, коллеги, друзья и гости программы, которую он вел последние несколько лет.

Всего на кладбище собрались около ста человек. Они принесли цветы, говорили теплые слова и делились воспоминаниями.

«Последний раз была очень долгая запись, очень, мы задерживались сильно. <…> Подойдет: „Оля, ну пожалуйста, ну я вас очень прошу“. Представляете, ведущий, не редактор, а ведущий, подходит и говорит: „Сложная история, сложные герои. Пожалуйста, задержитесь“. Ему невозможно было отказать», — рассказала актриса Ольга Спиркина.

А телеведущий Сергей Малоземов рассказал о любви Колтового к полетам на самолетах.

«Это было очень логичное продолжение его натуры. Что он настолько этим жил, что он мечтал и самолет свой купить. И коллег, и друзей звал полетать. Он так жил. Если бы он не так жил, он был бы другим», — поделился Малоземов.

После панихиды Колтового кремировали.

Телеведущий погиб 7 ноября. На самолете он направлялся в Рыбинск, но разбился под Люберцами. Колтовой сам сидел за штурвалом воздушного судна. Приоритетной причиной крушения считается поломка ТС. Самолет начал терять высоту, из-за чего Колтовой решил экстренно сесть в поле — так было бы меньше жертв. Посадка оказалась жесткой, воздушное судно загорелось. Телеведущий и его спутница погибли. Колтовому был 41 год.

Последние 10 лет Колтовой серьезно увлекался полетами. В 2019 году он получил лицензию на управление самолетом. Все свободное время ведущий проводил на аэродроме или в небе.