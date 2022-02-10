Телесеть Hulu возродит «Футураму»

«Футурама» вернется на экраны. Возродить сериал вместе с создателями оригинальной версии намерена телесеть Hulu. Об этом сообщило издание Variety.

По имеющимся данным, производство продолжения начнется уже в феврале, а премьера нового сезона состоится в 2023 году. В настоящее время стриминговый сервис заказал 20 эпизодов.

Однако не все так радужно для поклонников сериала. Актер Джон Ди Маджмио, озвучивавший робота Бендера, в настоящий момент не закреплен за проектом. Как сообщает Deadline, актер посчитал, что гонорар за возвращение к столь известному шоу мог бы быть и более крупным.

«Футурама» — американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный Мэттом Грейнингом и Дэвидом Коэном. В большинстве серий действие сериала происходит в Новом Нью-Йорке в XXXI веке.

Сериал выходил с 1999 по 2003 годы, позже получил продолжение и транслировался с 2008 по 2013 годы. Он насчитывает семь сезонов и 140 серий.