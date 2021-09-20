Телепузики предложили рэперу Lil Nas Х записать вместе песню

Герои британского детского сериала «Телепузики» обратились к рэперу Lil Nas X с предложением записать совместный трек. В Twitter шоу появился коллаж с участием Телепузиков на фоне дебютного альбома исполнителя Montero.

Рэпер довольно быстро согласился и рассказал, каким видит совместное творчество. Для себя и Тинки-Винки он оставил работу над самой запоминающейся частью песни. Дипси и По музыкант поручил отвечать за куплеты, а Ля-Ля — за финал песни.

На MTV Video Music Awards 2021 клип Lil Nas X на песню Montero признали лучшим музыкальным видео года и удостоили награды за лучшую режиссуру.