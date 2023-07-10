Культура 10 июля 2023, 11:33 Teleprogramma.pro: в пьесе «Любовь и голуби» старшую дочь Кузякиных Людку бил муж

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Любимый россиянами фильм «Любовь и голуби» снят по одноименной пьесе Владимира Гуркина, в которой более полно раскрывается история старшей дочери Кузякиных Люды. Об этом рассказала Teleprogramma.pro.

По фильму девушка нелюдимая и почти не говорит. Ясно только, что муж у нее есть, он из городских, и у супругов что-то не ладится.

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В пьесе же объясняют причину, по которой Людмила оставила своего мужа и вернулась к родителям. Он ее бил. Но, несмотря на это, женщина продолжает его любить и ждать письма.

«Полгода пожила, в синяках находилась. Ну его, думаю, к черту, поеду домой, отец у меня золото, мама поймет, а они видите, что устроили!» — говорил Людка в пьесе.

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