Культура 06 июля 2023, 17:20 Teleprogramma.pro: в книге «Москва слезам не верит» Катерина изображена хладнокровной интриганкой

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Сценарий к одному из всеми любимых фильмов «Москва слезам не верит» написал Валентин Черных, а через 14 лет он выпустил книгу с одноименным названием, но героини в ней сильно изменились. Об этом рассказала Teleprogramma.pro.

В фильме главная героиня Катерина показана скромной, немного наивной и очень добропорядочной девушкой, а потом — трудолюбивой женщиной. В книге же она — коварная интриганка, которая окружает себя нужными людьми. В частности, сильно расходится история с ее любовником, которого играл Олег Табаков.

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В книжной версии он тоже женат. Но роман с ним героиня заводит не без задней мысли. Чиновник министерства химической промышленности Петров помогает ей советом, подсказывает, как продвигаться по карьерной лестнице. Однако в какой-то момент их интересы пересекаются, и Катерина, не задумываясь, подставляет любовника. Ее делают директором, а его — понижают.

«Пожалуйста, не своди со мной счеты. Я неудобный, хитрый и коварный противник», — сказала на прощанье Петрову Катерина.

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