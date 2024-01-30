Культура 30 января 2024, 12:52 Телеобозреватель Мельман предсказал успех продолжению сериала «Моя прекрасная няня»

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Продолжение сериала «Моя прекрасная няня» будет ждать успех даже без старого актерского состава. Таким мнением поделился с НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.

По его словам, продолжение может получится, если авторы и режиссеры не подкачают и не ударят в грязь лицом. Потому что в последнее время были как и очень удачные, так и провальные возвращения. Но зритель ждет их из чувства ностальгии.

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«Думаю, что продолжение сериала зайдет. Здесь еще добавляется то, что называется ностальгией. Российский народ подвержен этой ностальгии», — отметил Мельман.

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