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    22 октября 2021, 16:40

    Телеканал ТНТ показал трейлер сериала с шутками про изнасилование в колонии

    Нина Петлинова

    Телеканал ТНТ представил трейлер комедийного сериала «Исправление и наказание». В нем пошутили про изнасилование заключенных в колонии.

    Главную роль в сериале сыграла Анна Михалкова, а режиссером стала Анна Пармас.

    «Первый тюремный ситком на российском телевидении с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку», — сказано в анонсе сериала на сайте телеканала.

    В трейлере главная героиня говорит о том, что одного из заключенных надо изнасиловать. Такое указание она дает другому арестованному.

    Пользователи социальных сетей возмутились таким отношением телеканала. Они напомнили про недавний скандал вокруг пыток, издевательств и изнасилований заключенных в саратовской туберкулезной больнице № 1 областного управления ФСИН. После проверок руководителей медучреждения уволили, а также возбудили несколько уголовных дел.