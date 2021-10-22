Телеканал ТНТ показал трейлер сериала с шутками про изнасилование в колонии

Телеканал ТНТ представил трейлер комедийного сериала «Исправление и наказание». В нем пошутили про изнасилование заключенных в колонии.

Главную роль в сериале сыграла Анна Михалкова, а режиссером стала Анна Пармас.

«Первый тюремный ситком на российском телевидении с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку», — сказано в анонсе сериала на сайте телеканала.

В трейлере главная героиня говорит о том, что одного из заключенных надо изнасиловать. Такое указание она дает другому арестованному.

Пользователи социальных сетей возмутились таким отношением телеканала. Они напомнили про недавний скандал вокруг пыток, издевательств и изнасилований заключенных в саратовской туберкулезной больнице № 1 областного управления ФСИН. После проверок руководителей медучреждения уволили, а также возбудили несколько уголовных дел.