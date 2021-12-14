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    14 декабря 2021, 14:14

    Телеканал The CW снимет сериал «Рыцари Готэма»

    Дарья Морозова

    Телеканал The CW занимается созданием сериала «Рыцари Готэма». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Variety.

    Телеканал The CW снимет сериал «Рыцари Готэма»

    Сюжет расскажет о жизни города после смерти Бэтмена. Продюсерами проекта стали сценаристы Натали Абрамс, Джеймс Патрик Стотеро и Чад Файвэш, известные по проекту «Бэтвумен».

    Уточняется, что сериал никак не будет связан с «Бэтвумен» и игрой «Рыцари Готэма». Выход последней ожидают в следующем году.

    По сюжету город после смерти супергероя становится опасным местом, и его некому защищать. Но Бэтмена заменит новое поколение супергероев.

    Ранее поклонникам киновселенной Marvel представили постер Человека-паука, который посвящен выходу нового фильма с Томом Холландом в главной роли.

    На посте можно разглядеть не только супергероя, но и намеки на появление его врагов: щупальца Отто Октавиуса, Зеленого Гоблина, Электро и Песочного человека. В новой кинокартине «Человек-паук: Нет пути домой», судя по всему, должны появиться старые злодеи. Например, Доктора Осьминога можно было увидеть в 2004 году в картине «Человек-паук».