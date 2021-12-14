Телеканал The CW снимет сериал «Рыцари Готэма»

Телеканал The CW занимается созданием сериала «Рыцари Готэма». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Variety.

Сюжет расскажет о жизни города после смерти Бэтмена. Продюсерами проекта стали сценаристы Натали Абрамс, Джеймс Патрик Стотеро и Чад Файвэш, известные по проекту «Бэтвумен».

Уточняется, что сериал никак не будет связан с «Бэтвумен» и игрой «Рыцари Готэма». Выход последней ожидают в следующем году.

По сюжету город после смерти супергероя становится опасным местом, и его некому защищать. Но Бэтмена заменит новое поколение супергероев.

Ранее поклонникам киновселенной Marvel представили постер Человека-паука, который посвящен выходу нового фильма с Томом Холландом в главной роли.

На посте можно разглядеть не только супергероя, но и намеки на появление его врагов: щупальца Отто Октавиуса, Зеленого Гоблина, Электро и Песочного человека. В новой кинокартине «Человек-паук: Нет пути домой», судя по всему, должны появиться старые злодеи. Например, Доктора Осьминога можно было увидеть в 2004 году в картине «Человек-паук».