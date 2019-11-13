Телеканал «Мир» снял фильм о лесной отшельнице Агафье

Главной героиней нового документального фильма «Одна дома» стала отшельница Агафья Лыкова. В 1974 году геологи нашли ее и других таежных обитателей. Семья старообрядцев сбежала в тайгу из-за гонений за веру. В настоящее время Лыкова Агафья Карповна осталась последней из них.

Лесная отшельница — единственная россиянка без документов. Агафья не пользуется лекарствами, техникой и даже спичками, а жизнь вне цивилизации считает спасением для души. Свои дни она проводит за хозяйством и молитвами, однако с возрастом привычные дела становятся сложнее. Сейчас Лыковой помогает крестник Николай Седов, но она грезит о помощнице.

«Никак женщину. Я уж просила, просила, никак. Тут Евдокия хотела, но на неделю отложили, а там ее родственники отговорили», — пояснила Агафья Лыкова.

Автором фильма стал ведущий телеканала «Мир» Денис Терехов.